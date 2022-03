Mysłowice. Prawie 200 kierowców ma stracić swoje prawo jazdy, ponieważ szkoła "zapomniała" o teorii

200 osób z Mysłowic straci swoje prawo jazdy

Prawie 200 mieszkańców Mysłowic dostało decyzję tutejszego Urzędu Miasta. Czytają w niej, że zostaną właściwie pozbawieni swojego prawa jazdy, a więc i uprawnień do kierowania samochodami osobowymi. Wiele z tych osób egzamin ma już dawno za sobą, podchodzili do niego na przykład w 2014 roku. Jaki jest powód? Wszyscy kierowcy uczęszczali na kurs prawa jazdy do szkoły prowadzonej przez Krzysztofa P. Jak okazało się po latach, mężczyzna nie przeprowadził z kursantami zajęć z teorii oraz pierwszej pomocy w odpowiedni sposób. W dodatku, podrobił ich podpisy.