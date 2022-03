Myszków. W procesie oskarżonej o głodzenie psów strony wygłosiły mowy końcowe

Prokuratura wniosła o ukaranie oskarżonej karą 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i obowiązek informowania sądu, raz na kwartał, na piśmie, przez okres zwieszenia o warunkach przestrzegania zasad warunkowego zawieszenia kary. Ponadto prokurator Aleksander Zając wnioskował o 10-letni zakaz dla kobiety hodowania psów, wpłacenie 10 tys. zł na fundacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Oskarżyciel posiłkowy Paweł Matyja wnioskował o ostrzejszy wyrok : 1 rok bezwzględnej kary więzienia, 10 lat zakazu wszelkiej działalności związanej ze zwierzętami, nie tylko hodowli psów, wpłacenia 10 tys. zł na rzecz fundacji "Do serca przytul psa". Oskarżyciel posiłkowy zaznaczył, że oskarżona nie musiała doprowadzić do sytuacji, w której psy głodowały. Mogła np. sprzedać psy, oddać je do schroniska.

Obrona, obrońca z urzędu, mecenas Longina Słomczyńska, podkreślała, że oskarżona znalazła się w sytuacji wyjątkowej, w złym stanie emocjonalnym. Nigdy nie było jej zamiarem doprowadzenie do takiego stanu psów. Oskarżona wyraziła skruchę. Obrona wniosła o wymiar kary odpowiedni do szkodliwości czynu.