Na kąpielisku Skałka w Świętochłowicach pustki. Co z wakacyjnymi tłumami ludzi nad wodą? Czy winna jest pogoda?

Lato w pełni, a jak na tę porę roku przystało, na basenach letnich i kąpieliskach powinno być tłoczno, szczególnie w weekendy. Tym razem tak się jednak nie stało, a przynajmniej w sobotę, czego dowodem jest kąpielisko Skałka w Świętochłowicach. Nikt nie plażuje, pustki przy basenie i w wodzie też. Kilka osób, może kilkanaście w najlepszym momencie dnia. Co się stało z zamiłowaniem mieszkańców regionu do wodnych kąpieli i pływania pod gołym niebem?

Zwykle w wakacyjne weekendy tereny kąpielisk są gęsto zatłoczone przez szukających tam ochłody ludzi. Niektórzy przychodzą, by zażyć kąpieli, ale tej słonecznej, leżąc na rozciągniętych tuż przy basenie ręcznikach lub kocach. Tak przynajmniej było jeszcze do niedawna, gdy upalne dni dawały nam się we znaki. Okoliczności jednak się zmieniły, bo inną też mamy pogodę. Tak się złożyło, że fronty atmosferyczne zmieniły kierunek i zaserwowały nam chwilowy oddech od upałów oraz gorącego słońca. Czy to dobrze, czy źle – zależy, co kto lubi. Jedni cenią sobie taką temperaturę, bo jak przyznają, czują się lepiej oraz funkcjonują bardziej efektywnie. Inni narzekają, że dwadzieścia stopni, to przecież nie lato...