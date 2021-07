Nad zalewem w Kamieńcu utonął 66-latek. Pomimo podjęcia reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować

Tragedia w powiecie tarnogórskim. Utonął 66-latek

We wtorek - 13 lipca - tuż przed godz. 20 dyżurny tarnogórskiej komendy otrzymał informacje, że w zalewie w Kamieńcu, w gminie Zbrosławice, ma pływać ciało mężczyzny.

Na miejsce - oprócz policjantów - przyjechali strażacy, którzy wyłowili mieszkańca powiatu tarnogórskiego ze stawu. Pomimo podjęcia reanimacji, nie udało się go uratować.

Mundurowi wstępnie ustalili, że 66-letni mężczyzna był widziany przez najbliższą rodzinę tego samego dnia w południe. Prawdopodobnie poszedł łowić ryby.

Prokurator zarządził sekcję zwłok, aby zbadać okoliczności, które mogły się przyczynić do utonięcia 66-latka. Jest to już kolejna tragedia w powiecie tarnogórskim, do której doszło nad wodą. Pierwsze utonięcie miało miejsce pod koniec czerwca na akwenie w Wieszowie. Śmierć poniósł 75-letni mężczyzna z Zabrza, który próbował wyciągnąć z wody wędkę.