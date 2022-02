Nadal mocno wieje w naszym regionie! Porywy wiatru do 100km/h! Interweniowały służby.

Wichury i interwencje służb w woj. śląskim

W związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem, na terenie woj. śląskiego został nadany II stopień niebezpieczeństwa. Wichury pozbawiły prądu prawie 3 tysiące gospodarstw. Najwięcej ludzi bez energii elektrycznej znajduje się na terenie Bielska- Białej – ponad 800 klientów.

IMGW prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, a miejscami nawet do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Porywy stopniowo będą słabły, jednak towarzyszyć im będą burze i opady deszczu. Taka pogoda jest spowodowana przechodzącym niżem Dudley przemieszczającym się znad Morza Północnego nad Morze Bałtyckie.

W związku z wydanym ostrzeżeniem, od godz. 23:00 dn. 16.02.2022 r. do godz. 05:50 dnia 17.02.2022 r. na terenie woj. śląskiego Państwowa Straż Pożarna interweniowała 20 razy, a interwencje te dotyczyły głównie wiatrołomów. Może być ich jednak znacznie więcej, ponieważ wichury mają potrwać do godziny 23.