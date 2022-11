Najciekawsze rzeźby Jerzego Kędziory. Artysta z Częstochowy zaprasza na swoją wystawę

Jerzy Kędziora i jego rzeźby to obok Magdaleny Abakanowicz i jej abakanów najbardziej znany i rozpoznawalny na świecie polski rzeźbiarz i jego dzieła. Jerzy Kędziora jest częstochowianinem. To laureat wielu nagród, autor licznych realizacji prezentowanych w Polsce i na świecie.

Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki

We wtorek 29 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie odbędzie się wernisaż wystawy autorstwa Jerzego Jotki Kędziory pt. „Przyziemieni w napięciu”. Początek o godzinie 18.00.

Ekspozycja ,,Przyziemieni w napięciu’’ to prezentacja kilkunastu rzeźb z cyklu Sportowcy. Założeniem wystawy jest ujawnienie - choć nie bezpośrednio - procesu powstawania rzeźb. Ma się do tego przyczynić nieco teatralna scenografia, użycie świateł i cieni oraz zachęta dla widzów do interakcji.