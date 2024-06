Najlepsze MEMY o kultowym "maluchu"! Tak internauci śmieją się z Fiata 126p. Uśmiejesz się!

Kultowy samochód wraca do łask! Tak internauci śmieją się z Fiata 126p

Fiat 126p, znany również jako maluch, to samochód, który przez dekady był nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu motoryzacyjnego. Dziś, mimo że na drogach pojawia się coraz mniej tych pojazdów, ich legenda żyje dalej, a internauci nie szczędzą sobie żartów i wspomnień, tworząc zabawne memy. Powrót Fiata 126p do łask to doskonała okazja, aby przyjrzeć się, jak użytkownicy internetu śmieją się z tego kultowego auta.