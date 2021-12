Najlepsze zdjęcia teatralne tego sezonu. Astaszow, Barczyk i Stankiewicz zwycięzcami VII edycji KFT

Najlepsze zdjęcia teatralne sezonu 2020/2021

W kategorii „teatralne zdjęcie sezonu” przyznano dziś dwie równorzędne pierwsze nagrody (po 7 tys. zł każda). Jury jednomyślnie przyznało je Jeremiemu Astaszowowi za zdjęcie „Wytrych do teatru” z Teatru Miejskiego w Gliwicach i Bartłomiejowi Barczykowi za zdjęcie „Grawitacja” z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Fotografia Astaszowa doceniona została za dostrzeżenie „bressonowskiego decydującego momentu w spektaklu Białoruś obrażona”.

Mamy tu i plastyczność ujęcia i malarsko zaświecony kadr, ale też historię zapisu przedstawienia w przestrzeni online w pandemii. Tajemnica teatru uchwycona jest na kilku planach: aktor w centralnym punkcie kompozycji, widmowy cień na ścianie, realizatorzy, cztery postacie i relacje między nimi, a wokół scenografia i technikalia spektaklu. Do tego autor zdjęcia, który intuicyjnie i z wyczuciem pokazuje nam swoją fascynację teatrem. Ta chwila, ta sytuacja już się nie powtórzy, to jest „decydujący moment” tak jak chciał Henri Cartier-Bresson i pierwsza nagroda ex aequo za teatralne zdjęcie sezonu – napisała w uzasadnieniu Iga Niewiadomska.