Najlepszy stomatolog dziecięcy w Katowicach i okolicy. Polecają ich pacjenci. W ich gabinetach leczenie zębów jest przyjemnością

Wciąż dla wielu osób wizyta u dentysty wiąże się z ogromnym stresem. Często to efekt przykrych doświadczeń z dzieciństwa, które kojarzą nam się z bólem i nieprzyjemnymi zabiegami. Toteż rodzice powinni zadbać o to, aby pierwsze odwiedziny dziecka u specjalisty zapadły w pamięci, jako ciekawe i miłe przeżycie.

Błędem często popełnianym przez wielu dorosłych jest odwlekanie wizyty w gabinecie dentystycznym do czasu, aż stanie się ona niezbędna. Gdy dziecko będzie już miało problemy z uzębieniem, to istnieje duże ryzyko, że wspomnienia związane z leczeniem nie będą należały do najmilszych. Aby temu zapobiec, warto przyjść z dzieckiem na wizytę adaptacyjną, gdy jeszcze mleczaki są zdrowe.

Dobrym momentem, zdaniem ekspertów, jest wiek od dwóch do trzech lat. Podczas takiej wycieczki do gabinetu malec najczęściej może obejrzeć go spokojnie, oswoić się z miejscem, a czasem nawet dostać upominek.