Najmodniejsze kobiece tatuaże 2021. O damskim świecie tatuażu rozmawiamy z artystką ze Śląską - Esterą Woskolej-Nauką

Kobiecie tatuaże 2021. Kwiaty, mandala, serduszka i małe napisy. To te wzory dominują u kobiet, które decydują się na wykonanie tatuażu. Podpowiadamy, jakie wzory są obecnie najmodniejsze i jakie części ciała kobiety najcześciej tatuują. O świecie kobiecego tatuażu opowiedziała "Dziennikowi Zachodniemu" Estera Woskolej-Nauka, tatuażystka w salonie tatuażu i piercingu Monaché Ink. Zobaczcie też zdjęcia - to tatuaże wykonane w salonie Monaché Ink.

Rozmowa z Esterą Woskolej-Nauką, tatuażystką w salonie tatuażu i piercingu Monaché Ink Tatuaże, jakie wykonuje artystka - EsteraTattoo - cechują się cienką linią i delikatnym cieniowaniem. Przy pracy najważniejsza dla niej jest precyzja, staranność wykonania, a także komfort klienta. Z Esterą porozmawialiśmy o kobiecym świecie tatuażu. Artystka zawsze interesowała się projektowaniem graficznym, rysunkiem i malarstwem. Skończyła architekturę wnętrz, ale jej kreatywność i dusza artystki zaprowadziły ją do studia tatuażu. Pierwsze pociągnięcie maszynką i już wiedziała, że to jest to. Największą satysfakcję sprawia jej widok swoich projektów przeniesionych na skórę i to uczucie, gdy wie, że klient jest zadowolony z jej pracy. Przeczytajcie rozmowę z Esterą Woskolej-Nauką o kobiecym świecie tatuażu.

Jakie tatuaże najczęściej wybierają kobiety?

Estera Woskolej-Nauka: U pań, które przychodzą do naszego salonu tatuażu i piercingu Monaché In, dominują małe wzory. Mało która kobieta decyduje się na duży tatuaż - tzw. cały rękaw, plecy czy udo. Obecnie bardzo popularne są florystyczne wzory wykonane techniką dotwork. To wykonywanie tatuażu za pomocą kropkowania. Bardzo popularna jest także technika linework, czyli robienia linii. Używamy do tego bardzo cienkiej igły. Te tatuaże są bardzo lekkie, zwiewne, czasem ma się wrażenie, że narysowane linie są ulotne. Bardzo często panie decydują się właśnie na kwiatowe motywy, serduszka czy napisy. U kobiet dominują także mandale. Panie najczęściej chcą, aby te orientalne wzory były wykonane na plecach, na udzie czy na ręce.

A które części ciała kobiety najczęściej tatuują?

Estera Woskolej-Nauka: Kobiety najczęściej decydują się na tatuaż na udzie. Popularne miejsca to także żebra, kostki i przedramiona. Wiele kobiet przychodzi po raz pierwszy, by zrobić mały tatuaż. My się śmiejemy, że tatuaże uzależniają i później panie wracają do nas po więcej. U mężczyzn często wykonywany jest cały rękaw. Panowie tatuują także klatę, plecy, a ostatnio bardzo modne są tatuaże na łydkach.

W jakim wieku najczęściej panie decydują się na tatuaż?

Estera Woskolej-Nauka: Wykonujemy tatuaże u osób od 16. roku życia, ale za zgodą i przy obecności opiekuna. Rodzic też musi zaakceptować wzór tatuażu. Dziewczyny w wieku od 18 do 25 lat przeważnie przychodzą z wybranym wzorem inspirowanym tym, co jest obecnie modne. Pokazują wzory wybrane na Instagramie czy Pintereście. Niektóre wybrane wzory są aż niemożliwe do zrealizowania i widać, że dany tatuaż powstał przez magię Photoshopa. Kobiety w wieku ok. 25-35 lat zwykle mają już wybrany tatuaż, który jest modny, ale też w jakiś sposób dla nich symboliczny i ważny. Oczywiście mamy też klientki po 40., 50. czy 60. roku życia, które dopiero teraz decydują się na zrobienie tatuażu, bo gdy były młodsze nie były gotowe na odbiór tatuażu w swoim środowisku. Teraz mogą sobie na niego pozwolić.

A jak panie znoszą ból?

Estera Woskolej-Nauka: Trzeba przyznać, że kobiety mają zdecydowanie wyższą tolerancję na ból. Nieraz było tak, że kobieta prawie nic nie czuła, a jej chłopak na fotelu obok wzdychał z bólu. Oczywiście to też zależy od danej osoby oraz od wielkości i wzoru tatuażu. My również w naszej pracy wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, igły i środku znieczulające, które zmniejszają dyskomfort klienta. Gdy ktoś decyduje się wykonać tatuaż, zalecamy, by pierwsza sesja nie trwała dłużej niż 30-40 minut, bo nie wiadomo, jak nasz organizm zareaguje na ból.

Ile trwa zrobienie tatuażu?

Estera Woskolej-Nauka: Oczywiście to zależy od jego wielkości i stopnia skomplikowania wzoru. Małe tatuaże można wykonać w zaledwie 15-20 minut. Niektóre zajmują 6-8 godzin i wymagają kilku sesji trwających właśnie cały dzień. Tatuaż na całych plecach to około 5-7 sesji trwających po 6-8 godzin. Przez przyjściem na taką sesję trzeba również przygotować się, m.in. pić dużo wody, wyspać się, wypocząć i zjeść śniadanie, a nawet zabrać sobie do nas przekąski, gdy tatuaż wymaga dłuższego czasu. Przed zrobieniem tatuażu i po - nie zaleca się także spożywania alkoholu. Oczywiście po wykonaniu tatuażu trzeba przez jakiś czas odpowiednio o niego zadbać. O wszystkim dokładnie mówimy w naszym salonie. Dodam jeszcze, że gdy decydujemy się się zrobić tatuaż, to najlepiej prześledzić ofertę różnych salonów tatuażu. Każdy artysta ma swój niepowtarzalny styl, w którym czuje się najlepiej i najlepiej właśnie dobrać salon i tatuażystę pod tatuaż, jaki chcemy wykonać. My też, w Monaché In, proponujemy zawsze coś od siebie, tak by wzory się nie powtarzały i każdy miał swój wyjątkowy tatuaż.

Rozmawiała: Olga Krzyżyk

