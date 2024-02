National Geographic poleca te miejsca w województwie śląskim! Co warto odwiedzić? [LISTA TOP 15] Zobacz ZDJĘCIA

Skała Miłości, ukryta w lesie, stanowi niezwykłe miejsce przesycone legendą o zaklętej parze zakochanych. To magiczne miejsce pełne historii, które otaczają źródła o uzdrawiających właściwościach. Przemierzając leśną ścieżkę zdrowia, można odkryć urokliwe place zabaw dla dzieci oraz zbiornik wodny Tasarki, zasilany wodą ze źródeł.Zbiornik nie tylko zachwyca malowniczym otoczeniem, ale również oferuje liczne atrakcje. Pomosty i piaszczyste plaże stwarzają idealne warunki do relaksu, a jego brzegi są miejscem, gdzie odbywają się różnorodne imprezy plenerowe. Wokół zbiornika rozmieszczone są ścieżki spacerowe, umożliwiające długie spacery, których urok potęgują naturalne materiały użyte do budowy altanek i podestów.Odwiedzający mogą również korzystać z altanek do grillowania, co sprawia, że wypoczynek nabiera dodatkowego uroku. Teren ten, zaprojektowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach, posiada wygodne miejsca parkingowe dla zmotoryzowanych. Przejście przez cały obszar zajmuje około dwóch godzin, co czyni to miejsce idealnym celem dla wszystkich poszukujących harmonii, spokoju i bliskości z naturą.

arch