Nauczyciele odchodzą z pracy. W woj. śląskim po wakacjach nie wróciło do szkół prawie 1400. Za chwilę nie będzie miał kto uczyć

- To dane z 72 na 120 oddziałów w województwie, czyli 60 proc. Dla porównania powiem, że rok temu na emerytury, świadczenia kompensacyjne i urlopy dla poratowania zdrowia przeszło w regionie 721 osób - wylicza Grażyna Hołyś-Warmuz, rzeczniczka prasowa okręgu śląskiego ZNP.

Co najmniej 1369 nauczycieli nie wróciło po wakacjach do pracy - wynika z danych zebranych przez śląski okręg Związku Nauczycielstwa Polskiego.

"Mam syna przyjmującego leki obniżające odporność. Jeśli ktoś z nas zachoruje, on będzie w najgorszej sytuacji" - odpowiedziała jedna z ankietowanych nauczycielek.

Dodatkowo, to właśnie starsi nauczyciele mieli często najbardziej pod górkę z przestawieniem się na zdalne nauczanie. Nie korzystali wcześniej aktywnie z aplikacji i obawiali się kolejnych doświadczeń z tym związanych.

- Szkoły mają raczej niedobory kadrowe i coraz częściej to dyrektorzy zwracają się do emerytowanych nauczycieli z ofertą ponownego podjęcia pracy - zaznacza.

- Nie prowadzimy badań w tym zakresie, ale sama coraz częściej spotykam się z tym, że młodzi, świetnie przygotowani i spełniający się w zawodzie pedagodzy odchodzą ze względu na niskie płace i warunki w oświacie. Wybierają inną drogę życiową ze względów ekonomicznych - mówi Hołyś-Warmuz.

Odchodzą także pracownicy obsługi. Przed 1 września ze szkołą pożegnało się ich 225, to o 98 więcej niż w 2019 roku. Tymczasem to właśnie oni w czasie pandemii odpowiedzialni są za dezynfekcję ławek, krzeseł czy klamek w drzwiach wejściowych do klas.