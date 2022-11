Nicola Brzęczek z GKS-u Katowice w studio „DZ": Mundial jest gorącym tematem w naszej szatni. Zobacz WIDEO - zapowiedź meczu z Meksykiem

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022, a wraz z nimi akcja „Dziennika Zachodniego" Kobieca Strona Piłki trwają w najlepsze. Towarzyszymy Państwu w kibicowaniu! Góruje Kobieca Strona Piłki, aczkolwiek nie zabraknie także Męskiego Punktu Widzenia na temat wydarzeń w Katarze.

– Jesteśmy na Stadionie Śląskim nieprzypadkowo, bo Stadion Śląski to miejsce pełne energii, dobrych wspomnień i znakomitych przeżyć dla kibiców. Mamy nadzieję, że ta energia także i tym razem pokona tysiące kilometrów i dotrze do Kataru, by wesprzeć biało-czerwonych – zapowiada Rafał Musioł, dziennikarz sportowy „Dziennika Zachodniego".