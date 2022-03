Nie dla spalarni w Wilkowyjach. Mieszkańcy protestują pod UM Tychy. Zobaczcie zdjęcia

Mieszkańcy nie godzą się też na "strukturę właścicielską"

"Uważamy, że zakład tego typu ze względów ekonomicznych powinien bezpośrednio należeć do gminnej spółki Master i być jego integralną częścią. Zwracamy się z prośbą do pana prezydenta, jak i dyrektora ds. sprzedaży spółki gminnej Master, którym jest radny z Pana ugrupowania, Sławomir Sobociński, jednocześnie będący mieszkańcem osiedla Mąkołowiec, by wraz z przewodniczącym rady nadzorczej gminnej spółki Master, panem dr. Markiem Mrówczyńskim będącym jednocześnie prezesem firmy Instalmedia (mającej budować Zakład Odzysku Energii - spalarnię) o zaniechanie swoich działań i skierowanie swoich wysiłków w wybudowanie tego typu instalacji na terenie i w strukturach gminnej spółki Master, gdzie obecnie są zatrudnieni. Aby to Master za pieniądze tyszan tak jak obecnie zbierał odpady, przetwarzał je za pieniądze tyszan. Wykonała z nich paliwo RDF tak jak jest teraz i spaliła je w instalacji należącej do gminnej spółki Master, a nie w prywatnej instalacji mającej należeć do firmy Instalmedia, Zapobiegnie to ponoszeniu przez nas, mieszkańców Tychów, kosztów związanych z transportem paliwa RDF do oddalonej spalarni będącej prywatnym podmiotem gospodarczym, który będzie pobierał opłatę, którą na rzecz spółki Instalmedia uiści gminna spółka Master z pieniędzy tyszan za spalenie każdej tony odpadu, generując w ten sposób dochód w Instalemdia na rok za same odpady ok. 9 250 000 tys. zł. Prosimy, by zamiast generować dochód w prywatnej spalarni była ona gminna, a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone mogły być przeznaczone na obniżkę cen wywozu odpadów z naszych domów". - napisali.