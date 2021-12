Nie rozumiem. Baśń o Karolinie - dramat autorstwa Piotra Adamczyka. Zobacz zdjęcia

Nowy dramat Piotra Adamczyka

- Może byś napisał coś o Kózkównie... - powiedział Andrzej Maria Marczewski do Piotra Adamczyka.

- Ale w tym życiorysie nic nie ma: modliła się, pracowała, nie dała się zhańbić - nuda - odparł szybko Adamczyk.

- To wystarczy - powiedział na to Marczewski i jakoś tak zamyślił się.

- U Kolbego, Chmielowskiego to się w życiu działo, a tu? - próbował tłumaczyć Piotr Adamczyk.

-To nie będziesz musiał troszczyć się o daty, wydarzenia i inne techniczne przydatki, a zajmiesz się tym, co w życiu i sztuce najważniejsze: uczuciem, myślą i słowem- nie ustępował Andrzej Maria Marczewski.

Było to początkiem listopada 2020 r. w drodze powrotnej z Wadowic, gdzie pojechali po dokumentację fotograficzną i filmową do jednego ze spektakli.