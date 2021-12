Nie tylko Legia. Skandale na Śląsku: Koszulki były czyste, a sędzia słaby

Pięść zamiast rozmów

14 września 2003 roku piłkarze GKSKatowice przegrali w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem 1:4. Zespół Edwarda Lorensa grał w kratkę, co frustrowało kibiców, w pięciu kolejkach zdobył siedem punktów. Atmosfera była gorąca także ze względu na marcową decyzję o zmianie nazwy klubu na Dospel. Bojkotowali ją fani i większość mediów, nie pomagała też fatalna - jak się to dziś określa - piarowska polityka tej firmy. Nikt nie spodziewał się jednak takich konsekwencji tej porażki.

Gdy autokar wjeżdżał już do centrum Katowic zespół otrzymał informację (od kierownika drużyny Lechosława Olszy, który zadzwonił do gospodarza stadionu, by ten otworzył bramę), że na klubowym parkingu zgromadziła się grupa kilkudziesięciu kibiców. Szkoleniowiec, który już wcześniej otrzymywał pogróżki, wysiadł na Rondzie, reszta ekipy dotarła na Bukową.

Do szalikowców wyszedł bramkarz Jarosław Tkocz (późniejszy trener golkiperów w reprezentacji prowadzonej przez Adama Nawałkę). Rozmowy już jednak nie było. Tkocz dostał pierwszy cios, za chwilę oberwał Marcin Bojarski (niektóre źródła twierdziły, że po upadku był jeszcze kopany). Jackowi Kowalczykowi podbito oko, a najmocniej poszkodowany Tomasz Owczarek miał uszkodzoną szczękę.

Prezes Piotr Dziurowicz następnego dnia rano rozstał się z Edwardem Lorensem, a trening prowadził Olsza.

- Zrobimy wszystko, by piłkarze i inni pracownicy klubu mogli czuć się bezpiecznie. Napastnicy zostaną napiętnowani i ukarani, zamierzamy oddać sprawę organom ścigania, by ich ukarano - oświadczył najmłodszy szef klubu w Polsce.

Realia okazały się zupełnie inne.

Po siedmiu miesiącach śledztwa prokuratura wydała komunikat. - Poszkodowani piłkarze nie byli w stanie zidentyfikować napastników. Do zdarzenia doszło w mroku, napastnicy nosili czapki. Działania operacyjne policji także nie doprowadziły do wykrycia sprawców, inne osoby z obsługi stadionu również nie mogły w tym pomóc i w rezultacie musieliśmy podąć decyzję o umorzeniu postępowania - oświadczył chorzowski prokurator rejonowy Bogdan Łabuzek.

Wspomniane postępowanie zresztą samo w sobie było zadziwiające. Najpierw prowadziła je katowicka prokuratura, ale okazało się, że parking leży w Chorzowie, więc tam zostało przekazane, a później prokuratorzy mieli problem z ustaleniem adresów piłkarzy, którzy i tak nie byli skłonni do zeznań.

Epilogiem był transparent „14.09 - powtarzamy?” jaki wywieszono na Blaszoku 24 kwietnia 2004 podczas meczu z Lechem Poznań. W drugiej połowie przy stanie 0:2 znak zapytania został zasłonięty...