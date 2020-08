Niedziela handlowa: Polacy chcą, żeby każda niedziela była handlowa. Rząd i Solidarność się temu sprzeciwiają

W czasie pandemii Polacy są bardziej skłonni by pozwolić handlować w każdą niedzielę, poza świętami. W maju 2020 r. 52 proc. Polaków uważało, że zakaz handlu w niedzielę powinien zostać zniesiony - wynikało za sondażu ARC Rynek i Opinia, cytowanego przez "Rzeczpospolitą". Zdaniem większości, zakaz powoduje większe kolejki w sklepach w soboty, co przekłada się na wyższe ryzyko zakażenia koronawirusem.

Przedsiębiorcy piszą:

"Odmrażanie gospodarki, w momencie gdy pandemia wcale się nie kończy, ma jeden cel – ratowanie miejsc pracy i firm przed bankructwami. Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa, nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie. Aby zminimalizować nadchodzący kryzys, a jednocześnie ochronić zdrowie Polaków, musimy poszukiwać odważnych rozwiązań. Zamknięcie centrów handlowych doprowadziło tysiące firm i ich pracowników do dramatycznej sytuacji. Z dnia na dzień ich miejsca pracy zostały zamknięte, a firmy z każdym dniem traciły przychody. Ucierpiała na tym nie tylko branża handlowa, ale także dostawcy, podwykonawcy, gastronomia itd. To jedna z branż najciężej doświadczonych skutkami pandemii. Już wiemy, że w tym roku ich wyniki będą dużo niższe od zakładanych, co boleśnie odczują nie tylko pracownicy, ale cała gospodarka. Każdy impuls, który pozwoli branży handlowej nadrobić straty, jest dziś na wagę złota".