Niedziela w ośrodku narciarskim Pilsko-Jontek. Na stokach jest pięknie, ale to trudny sezon dla branży [ZDJĘCIA] Łukasz Zalega Szymon Karpe

Sezon narciarski w pełni. Kolejny raz ośrodek narciarski Pilsko-Jontek w Kobielowie zaprasza wszystkich chętnych do zimowej rekreacji. Na stokach jest naprawdę pięknie, ale to wyjątkowo trudny sezon dla branży narciarskiej. Jak zdradza w rozmowie z nami prezes ośrodka Anna Waluś, pełnia sezonu rozpoczęła się dopiero w drugiej połowie stycznia. Jakie trasy, wyciągi i atrakcje oferuje narciarzom ośrodek Pilsko-Jontek? Sprawdźcie sami w naszym artykule i koniecznie zajrzyjcie do galerii, gdzie znajdziecie najnowsze zdjęcia ze stoków w Korbielowie!