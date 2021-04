Nielegalne zgromadzenie kibiców Ruchu Chorzów w Rudzie Śląskiej. Około 60 kibiców Niebieskich odpaliło race. Interweniowała policja

Jak ustalili policjanci, byli to pseudokibice Ruchu Chorzów. Z informacji funkcjonariuszy wynika, że początkowo pseudokibice mieli spotkać się w Chorzowie, jednak ostatecznie zgromadzili się w Rudzie Śląskiej. Jak informują mundurowi - kibole odpalili race. Z informacji naszych Czytelników wynika, ze pseudokibice użyli także petard hukowych.

We wtorek, 20 kwietnia, między godziną 20.20 a 20.30, na placu Jana Pawła II (czyli rudzkim rynku), tuż przy Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej doszło do zgromadzenia około 60 osób. Pseudokibice Niebieskich świętowali 101. urodziny klubu Ruch Chorzów

- Zgromadzenie to nie zostało wcześniej zgłoszone. Policjanci wylegitymowali 23 osoby, ustalili 17 pojazdów, którymi przyjechali kibice, sporządzili 13 wniosków i ukarali 4 osoby. Mandaty kibice otrzymali za niestosowanie się do wymogów epidemicznych, trzymania dystansu i obowiązku zasłaniania ust i nosa - wyjaśnia asp. szt. Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

- Byłem na spacerze ze swoim psem. Nagle usłyszałem straszny huk. Wcześniej widziałem, jak ulicami jeździło sporo wozów policyjnych, ale nie wiedziałem, co się dzieje. Wkrótce wszystko się wyjaśniło. W Rudzie Śląskiej znowu spotkali się pseudokibice Ruchu Chorzów. To nie pierwszy taki przypadek. Kibole użyli materiałów pirotechnicznych i petard hukowych. Zwierzęta były przerażone - mówi nam jeden z mieszkańców Rudy Śląskiej.

- To śmieszne, że policjanci poczekali, jak pseudokibice odpalą wszystkie petardy i dopiero zaczęła ich legitymować i przyznawać mandaty za niezasłanianie ust i nosa. Policja powinna zdecydowanie mocniej reagować na takie działania - dodaje nasz Czytelnik.

Rudzcy policjanci wylegitymowali 23 osoby, sporządzili 13 wniosków do sądu i nałożyli 4 mandaty karne za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Nie mieli zgłoszeń, by doszło do jakichś zniszczeń i uszkodzeń. Na rynku w Rudzie Śląskiej nie doszło do starć z policją. Funkcjonariusze nie musieli użyć siły, kibice nie byli agresywni.

Po odpaleniu ok. 30 rac mężczyźni się rozeszli. Prawdopodobnie kibole Ruchu Chorzów, którzy przyjechali 20 kwietnia wieczorem do Rudy Śląskiej, to mieszkańcy Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej.