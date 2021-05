Niemcy otwierają granice dla Polaków. Od 30 maja Polska nie jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka. W Niemczech nadal obostrzenia

Niemcy ponownie otwierają granice dla Polski. Nie będzie potrzebny test

Rząd Niemiec lekko luzuje obostrzenia dotyczące przebywania i przyjeżdżania do kraju. Dotąd Polska była uznawana za kraj podwyższonego ryzyka. Od 30 maja (niedziela) to się ma jednak zmienić. Usunięcie Polski z listy obszarów ryzyka oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba będzie rejestrować wjazdu i wykonywać testu.

Nie zmieniają się zasady przylotu do Niemiec. Wejście na pokład możliwe jest co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed planowaną godziną lądowania w Niemczech.