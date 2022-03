Noblistka Maria Göppert-Mayer urodziła się w Katowicach. Zmarła 50 lat temu

Maria Göppert-Mayer choć mieszkała zaledwie kilka lat w Katowicach, nigdy nie zapomniała o tym miejscu. Była ewangeliczką i należała do parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Pochodziła z inteligenckiej rodziny o śląskich korzeniach. Jej matką była Marią Wolff – córka nauczyciela katowickiego gimnazjum, a ojcem - Friedrich Göppert, znany lekarz, pediatra, który prowadził gabinet lekarski w kamienicy przy ul. Warszawskiej 1 (obecnie miejsce budynku zajmuje Zenit) i pracował w inspektoracie sanitarnym na powiat katowicki. Miał przyczynić się do zwalczenia epidemii zapalenia opon mózgowych w Katowicach w 1905 r., bowiem odkrył nowatorską metodę walki z tą chorobą. Z kolei dziadek Heinrich Robert Göppert był profesorem prawa i radcą w departamencie szkolnictwa wyższego w pruskim Ministerstwie Kultury w Berlinie, a pradziadek Johann Heinrich Robert Göppert - profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, paleobotanikiem, który stworzył Muzeum Botaniczne we Wrocławiu i kierował tamtejszym Ogrodem Botanicznym. Przypisuje się mu też udowodnienie tego, że węgiel kamienny powstał z roślin lądowych, będących pod wodą w warunkach ograniczonego dostępu powietrza. Natomiast prapradziadkiem noblistki był profesor farmacji.