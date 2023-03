Noe i wieża Babel. Felieton Marka Szołtyska, historyka, znawcy Śląska

Trudna do uwierzenia jest też opowieść o ludziach, którzy chcieli wejść do nieba przez ogromną wieżę Babel. Nie powinniśmy się jednak dziwić, że dla wielu opowieści o Noem i wieży Babel nie są do zaakceptowania, skoro również nieprawdopodobne do przyjęcia są dla niektórych biblijne treści typu: Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż… Wróćmy jednak do arki Noego, bo od czasu do czasu w mediach pojawiają się informacje, że ją odkryto.

Ale teraz naprawdę znaleziono cząstki arki. Gdzie? W Turcji, na górze Ararat. Z jednej strony są tam tak ogromne ilości skamieniałego drewna, że nie sposób przejść obok tych odkryć i udawać, że to nic ważnego. Na temat odnalezionej arki Noego książkę napisał ks. Roman Piwowarczyk z Łodzi zaś w internecie jest około dwugodzinny film po polsku. By go zobaczyć, trzeba wpisać w wyszukiwarce: „Czasy Noego. Apokalipsa”. Gdy się jednak głębiej wejdzie w temat owej arki, to widać ciekawe zjawisko. Z jednej strony bowiem w mediach przedstawia się ten temat bardzo powierzchownie.