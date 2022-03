Nowa wystawa w Muzeum Śląskim. Artystka dotyka emocji pierwszych, by doprowadzić człowieka do spotkania z samym sobą

Osoby, które myślą o rzeźbie rozumianej jako ciężka bryła oglądana z zewnątrz będą miały okazję do innego doświadczenia tej formy sztuki. Artystka w swoich pracach z materiałów stałych wykorzystuje jedynie linie. Nabierają kształtów i cech materii z jakich pochodzą. W przypadku „Antygrawitacji II” są to włókna ciepłego drewna. Linie tworzące „Pochylnię” to celofanowa konstrukcja utrzymywana siłą naprężeń, przywodząca na myśl misternie utkany, pajęczy labirynt.

Drugą niezwykle ważną materią, jaką w swoich pracach posługuje się artystka, jest przestrzeń, którą liniami zamyka w bryły. Całość składa się na proces "krystalizacji przestrzeni". Efektem tych twórczych poszukiwań są lekkie i delikatne struktury. Wykorzystując naturalne cechy materii i dyspozycje przestrzeni tworzy się nowa jakość. Choć przestrzeń zamykana jest linią, to dla odbiorców rzeźby są otwarte, wręcz zachęcają, aby wejść do środka. Często chcąc w pełni przeżyć doświadczenie, do którego zaprasza artystka, należy zgiąć kolana, plecy, pochylić głowę i oddać swoisty pokłon sztuce. W zupełnie niespodziewany sposób, wyginając swoje ciało, człowiek w trakcie spotkania z rzeźbą wychodzi poza rutynę dnia codziennego.