Nowe koszulki reprezentacji Polski ZDJĘCIA Biało-Czerwoni zagrają w nich w Lidze Narodów

Nowe koszulki reprezentacji Polski - zdjęcia

Nowe koszulki reprezentacji Polski nawiązują do klasycznych wzorów. To powrót do tradycji, bo w nowych strojach nie ma większych udziwnień. Domowa koszulka jest biała i ma retro kołnierzyk w biało-czerwonych barwach. Nasze narodowe barwy występują również na wykończeniu rękawkach.

Koszulka wyjazdowa reprezentacji Polski jest w kolorze czerwonym. W niej kołnierzyk jest klasyczny, a z boku koszulki znajduje się biały pasek nadający jej dynamiczny wygląd. W tych strojach reprezentacja Polski będzie grała w Lidze Narodów. Pierwszy mecz w nowych koszulkach kadra Jerzego Brzęczka zagra w piątek 4 września w Amsterdamie z Holandią.

ZOBACZCIE NOWE KOSZULKI REPREZENTACJI POLSKI