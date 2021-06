Nowe mieszkania w Katowicach już gotowe. To dwie inwestycje Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

We wtorek, 29 czerwca, w Katowicach symbolicznie zakończono dwie nowe inwestycje mieszkaniowe. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oddało do użytku dwa nowe bloki - przy ul. Szerokiej 17 i 19 oraz Krasińskiego 12. Wszystkie mieszkania mają już swoich lokatorów. Ponadto przy ulicy Szerokiej została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona zmarłemu w 2016 roku prof. Janowi Pallado – projektantowi budynków KTBS. Tablica poświęcona profesorowi została umieszczona na fasadzie budynku, będącego ostatnim wybudowanym według koncepcji prof. Pallado przy ul. Szerokiej 17, 19.

Budynek przy ul. Szerokiej to kompaktowy blok z43 mieszkania. Każde z nich jest wyposażone w komórkę lokatorską. Do dyspozycji lokatorów jest też podziemny garaż z miejscem do przechowywania rowerów. Mieszkania w budynku są przeznaczone na wynajem. Lokatorzy mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu oferowane w ramach rządowego programu "Mieszkanie na Start" w wysokości 6 zł z metr kw. przez 15 lat