Nowe mieszkania w Zabrzu-Helence za 2 lata. W Zabrzu podpisano umowę na budowę nowych budynków wielorodzinnych. Wiemy, jak będą wyglądały!

Nowe mieszkania w Helence za dwa lata

Inwestycję przy ul. Niepokólczyckiego w zabrzańskiej dzielnicy Helenka realizuje Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W 4 nowych budynkach zaprojektowane zostały 64 mieszkania. Jak wyjaśnia Renata Lemańska, prezes ZBM-TBS, w projekcie przewidziano budowę mieszkań dwu i trzypokojowych o powierzchni od 52 do 78 m kw. Tłumaczy, że wynika to z zapotrzebowania – kawalerki oddane do użytku w innych lokalizacjach nie cieszą się dużą popularnością.