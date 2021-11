Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Dłuższa kwarantanna i zakaz lotów. Mniej osób w restauracjach, hotelach, kościołach, na koncertach Monika Chruścińska-Dragan

Mniej klientów w restauracjach, wiernych w kościołach, melomanów na koncertach. Zakaz podróżowania do siedmiu państw afrykańskich i dłuższa kwarantanna dla powracających do Polski z krajów spoza strefy Schengen. To tylko niektóre z restrykcji, które zaczną obowiązywać 1 grudnia. Rząd, w związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa, zaostrzył obowiązujące już obostrzenia. W dalszym ciągu zwolnieni są z nich zaszczepieni. Co dokładnie się zmieni?