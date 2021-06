Nowe testy sprawnościowe do policji to bułka z masłem? Praca w policji na wyciągnięcie ręki. "Testy są na poziomie 10-latka"

Nowe testy sprawnościowe do policji to bułka z masłem?

Nowe testy sprawnościowe do policji to efekt zarządzenia komendanta głównego policji z 11 maja 2021 roku. Obniżenie wymogów to podążanie za ogólnym trendem spadku kondycji w całym społeczeństwie. Czy to jednak oznacza, że policja powinna również iść tym tropem?