Nowe żółte i czerwone strefy na Śląsku. Powiat kłobucki strefą żółtą. Reszta woj. śląskiego bezpieczna. Nie ma czerwonych stref

Ministerstwo Zdrowia opracowało nowy podział Polski na strefy czerwone, żółte, niebieskie i zielone. W piątek, 4 września ogłoszono nową listę miast i powiatów, które trafią do stref żółtych i zielonych od soboty 5 września.

W woj śląskim do strefy żółtej zakwalifikowany został tylko powiat kłobucki. Do stref czerwonej nie trafił żaden powiat ani miasto. To oznacza, że obecnie poza powiatem kłobuckim pozostała część województwa nie należy do stref zagrożenia.

Powiaty objęte strefami czerwonymi to:

Nowy Sącz (woj. małopolskie),

limanowski (woj. małopolskie)

pajęczyński (woj. łódzkie).

Powiaty objęte strefami żółtymi to: