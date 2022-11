Nowości w śląskim zoo. Wkrótce start świetlnej wystawy, ogród zoologiczny rozbłyśnie tysiącem świateł. Warto to zobaczyć! ZDJĘCIA

Osiołki Poitou to największe i najrzadziej spotykane osiołki na świecie. Szacuje się, że ta wyjątkowa rasa powstała w czasach Imperium Rzymskiego nad Zatoką Biskajską we Francji. Jej reprezentantów można zobaczyć m.in. w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Jeden z nich, oślica Daisy, trafił pod skrzydła adopcyjne firmy MotionMusic realizatora Christmas Garden Chorzów.

Daisy jest siedmioletnią samicą, która przybyła do Chorzowa z czeskiego ogrodu zoologicznego w Borysewie. Na wybiegu przebywa m.in. z samcem – Paco oraz ich synem – Duncanem, który przyszedł na świat w lipcu tego roku. Starszy syn Dyzio jest dwulatkiem i przebywa obecnie w łódzkim ZOO.

– Postanowiliśmy jeszcze przed pierwszą edycją naszego wydarzenia, które ma być cykliczne, w miły sposób przywitać się z mieszkańcami Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i dokonać adopcji jednego ze nich. Ponieważ nasza świetlna wystawa ma wprowadzić uczestników w przyjemny świąteczny nastrój, wybraliśmy zwierzę, które kojarzy się z szopką bożonarodzeniową. Wybór padł na niezwykłą odmianę Osła Poitou – mówi Aneta Kupczak, reprezentująca MotionMusic, organizatora Christmas Garden Chorzów.