Nowy katalog IKEA 2020/2021. Nowości z cenami. Zobacz, co trafi do kolekcji IKEA w Polsce

Katalog IKEA 2020 będzie dostępny od 12 sierpnia 2020 r. w wersji cyfrowej online na IKEA.pl/katalog oraz w wersji papierowej dla Klubowiczów IKEA Family do odbioru w sklepach IKEA. Do klubu można przystąpić łatwo i szybko podczas wizyty w sklepie lub przez IKEA.pl.

Wybierając świadomie produkty z materiałów naturalnych, pozyskanych z recyklingu czy nadających się do powtórnego przetworzenia, możemy pomóc środowisku. Decydując się na jedno z licznych rozwiązań, tworzymy bardziej zrównoważony dom. Możemy na przykład ograniczyć zużycie plastiku jednorazowego użytku poprzez samodzielne pakowanie przekąsek i posiłków na wynos do pojemników 365+. Zasłony GUNRID, wykonane z butelek PET, pięknie wyglądają, a w dodatku oczyszczają powietrze.

Nowy Katalog IKEA 2021 jest pełen konkretnych, prostych sposobów, jak szybko dostosować dom do różnych, pojawiających się na co dzień, nowych okoliczności. Wcale nie trzeba zmieniać wszystkiego na raz. Czasem wystarczy wprowadzać nowe rozwiązania krok po kroku, zarówno w domu, jak i w naszej codzienności, żeby osiągnąć wspaniałe efekty – mówi Katarzyna Goleń, dyrektorka ds. projektowania i przestrzeni komercyjnych IKEA Retail

Zestawy doniczek i stojaki do domowej hodowli warzyw czy roślin pozwolą nam cieszyć się zdrowymi, ekologicznymi uprawami przez cały rok. Wybierając łatwo dostępne systemy do segregowania odpadów np. HÅLLBAR czy baterie oszczędzające wodę i wiele innych rozwiązań dostępnych w IKEA, robimy kolejny krok w kierunku troski o planetę.

W Katalogu 2021 niemal na każdej stronie możemy znaleźć porady na co zwracać uwagę, by zatroszczyć się o naturę. KEA ma ambicję by do 2030 stać się firmą działającą w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozytywnym dla klimatu.

Dom dobrze zorganizowany to więcej miejsca na chwile wytchnienia

Nowy sezon to również mnóstwo inspiracji na organizację domu. Bez względu na wielkość mieszkania i portfela. Czasem wystarczy drobna zmiana jak przestawienie mebli, co znacznie ułatwią modele na kółkach. Pomocne może okazać się uporządkowanie jednego niewielkiego obszaru na raz. Urządzenie całego domu za jednym zamachem może być niezwykle trudne. Łatwiej do organizacji podejść „kawałek po kawałku”.