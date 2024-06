Od środy za zakupy w Empiku w M1 w Czeladzi zapłacisz skanując twarz i tęczówkę oka OPRAC.: Marcin Śliwa PAP

Usługa będzie dostępna w pięciu sklepach Empik znajdujących się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Nową metodę płatności będą mogli przetestować także mieszkańcy i mieszkanki konurbacji górnośląskiej, ponieważ usługa pojawi się też w Empiku w centrum handlowym M1 Czeladź arc DZ Zobacz galerię (4 zdjęcia)

To, co jeszcze niedawno było tylko elementami w scenariuszach filmów science fiction, od kilku lat coraz śmielej wkracza do naszej rzeczywistości. W środę 12 czerwca rozpocznie się pierwszy w Polsce i na świecie pilotaż usługi umożliwiającej płacenie przy pomocy skanu twarzy i tęczówek oczu. To wspólna inicjatywa firm Mastercard, PayEye i Empiku. Usługa będzie dostępna w pięciu sklepach Empik znajdujących się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Nową metodę płatności będą mogli przetestować także mieszkańcy i mieszkanki konurbacji górnośląskiej, ponieważ usługa pojawi się też w Empiku w centrum handlowym M1 Czeladź.