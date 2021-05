Odlewnia Zawiercie potwierdza negocjacje z chińskim koncernem. Dzięki przejęciu ma być możliwa modernizacja oraz zwiększenie produkcji

Przejęcie da możliwość do rozwoju

Odlewnia Zawiercie S.A istnieje już od ponad 130 lat. To spółka zajmująca się produkcją przede wszystkim łączników z żeliwa ciągłego białego oraz wiele odlewów żeliwnych. Jest to jeden ze starszych zakładów na terenie miasta Zawiercie. 2 kwietnia 2021 roku do UOKiK wpłynął wniosek chińskiego koncernu tej samej branży – Meide Group. C.O o przejęcie zawierciańskiej odlewni. Jak przekazują jej dotychczasowi właściciele, jest to szansa na modernizację zakładu oraz zwiększenie produkcji.