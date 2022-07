Odpust św. Krzysztofa w Tychach. Święcenie pojazdów, symulator dachowania i odblaski

Suma odpustowa rozpocznie się, jak zwykle, o 11.30 w kościele św. Krzysztofa przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po niej, około 12.30, rozpocznie się święcenie pojazdów ustawionych wzdłuż ulic Wyszyńskiego i Edukacji.

W godz. 11.30-13.30 dla samochodów osobowych, a w godz. 12-13.30 dla komunikacji miejskiej ruch będzie zamknięty na ul. Wyszyńskiego na odcinkach od al. Niepodległości do ul. Edukacji oraz al. Niepodległości do al. Jana Pawła II oraz na ul.Edukacji na odcinku od ul. Filaretów do ul.Elfów.

Od dziewiątej można ustawiać swoje pojazdy wzdłuż trasy, którą pojedzie biskup.

Kierowcy, którzy chcą wziąć udział w uroczystości powinni za przednią szybą lub wycieraczką umieścić białą kartkę A 4. tak oznaczone samochody straż miejska lub policja będą kierować na właściwe miejsca.

Na odpuście św. Krzysztofa swoje stoisko będzie miał WORD, gdzie będzie okazja do skorzystania z symulatora dachowania i zderzeń. Będą też rozdawane odblaski.