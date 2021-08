Odra Wodzisław - LKS Goczałkowice 1:1 ZDJĘCIA KIBICÓW Fani dopingowali i podpatrywali Piszczka

Taka jest planowana waloryzacja emerytur 2022. Oto rekordowo zapowiadające się wyliczenia! [22.08.21]

Rada Polityki Pieniężnej przygotowała nowe prognozy, o których oficjalnie poinformował Narodowy Bank Polski. To nowe fakty po propozycji rządu dotyczące waloryzacji emerytur 2022. Wiele wskazuje, że waloryzacja wyniesie więcej, niż planowane wcześniej 4% Biorąc pod uwagę najniższą i najwyższą prognozowaną przez NBP i RPP inflację za rok 2021 oraz przyjmując, że realny wzrost cen będzie taki sam jak ostatni. Waloryzacja tym samym przekroczy 4 proc. i wyniesie od 4,14 do 4,74 proc. Co to dokładnie oznacza? Zobacz dokładne wyliczenia w naszej galerii.