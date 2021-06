OFF Country Club Katowice w Dolinie Trzech Stawów. Wiemy już jacy artyści wystąpią

OFF Country Club Katowice 2021. Kto zagra w Dolinie Trzech Stawów?

11 czerwca organizatorzy OFF Festivalu potwierdzili, że w tym roku nie dojdzie do skutku kolejna odsłona tego wydarzenia. Zostało ono przełożone na 2022. W zamian odbędzie się OFF Country Club Katowice (6-8 sierpnia, Dolina Trzech Stawów w Katowicach).