Ofiara koszmarnego wypadku pod Kłobuckiem apeluje o pomoc. Ranna Dominika chce wrócić do zdrowia i odzyskać urodę

To była tragiczna noc w Libidzy pod Kłobuckiem. W nocy z soboty na niedzielę, 26 lipca, około godziny 1.40 na jednej z posesji doszło do wypadku dwojga młodych ludzi, którzy jeździli quadem. Uczestniczka zdarzenia nabiła się na metalowe ogrodzenie. Zaostrzony pręt przebił jej podbródek i wyszedł pod okiem. Strażacy musieli go wyciąć, by przetransportować ranną do szpitala. Teraz ofiara wypadku apeluje o pomoc w powrocie do zdrowia.