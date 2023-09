Oficjalne otwarcie przedszkola w Stanicy. Zakończenie kolejnej inwestycji w gminie Pilchowice

Kolejny obiekt edukacyjny na mapie województwa śląskiego, który przeobraża również powiaty ziemskie i takie gminy jak Pilchowice w bardzo nowoczesne miejsca do życia. To jest założenie programu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wprowadzonego przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, tak aby Polska i dostęp do różnych dóbr i usług był równomierny. Nie zakładamy, żeby gdziekolwiek była mowa o tym, że jest Polska "A", "B" czy "C". Polska jest jedna. Bardzo się z tej inwestycji cieszymy.