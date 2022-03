Ogromna pomoc humanitarna popłynie z Czeladzi na Ukrainę. To dary z Wielkiej Brytanii i Francji. Trafią m.in. do partnerskiego Żydaczowa

– Dary, o których mowa, to wyraz wsparcia dla walczącej Ukrainy ze strony mniejszości ukraińskiej, a także wszystkich mieszkańców Wysp Brytyjskich – mówi doktor Gabriela Mercik. – Jednak zebranie darów to nie wszystko, gdyż równie ważna jest ich dystrybucja. Dlatego tak ważna jest współpraca z podmiotami takimi jak jednostki samorządu terytorialnego – dodaje.

Transport humanitarny, który w piątek, 11 marca, trafił do Czeladzi, zostanie podzielony w jednym z tamtejszych magazynów na mniejsze części, a następnie wyruszy w dalszą drogę. Trafi m.in. do Kuźni Raciborskiej (która przyjęła już ponad 100 rodzin z Ukrainy), Żydaczowa (Ukraina), Rzeszowa (a stamtąd zostanie przekazane do Lwowa), a także zostanie wykorzystany do zaspokojenia potrzeb uchodźców przebywających już w naszym kraju.