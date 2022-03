Ogromny pożar trawy w gminie Bojszowy. Zrzucano wodę z samolotów - cały czas trwają tam działania

Pożar trawy w gminie Bojszowy

W poniedziałek, 21 marca, około godziny 12, do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze. Okazał się bardzo rozległy - obejmuje teren około 12 hektarów. Są to głównie trawy oraz część lasu. Do walki z pożarem trzeba było użyć specjalnych samolotów, które zrzuciły wodę na płonący obszar.

- Około godziny 11:45 w powiecie bieruńsko-lędzińskim, gminie Bojszowy, miejscowości Jedlina doszło do pożaru 10 ha trawy oraz 2ha lasu. Dokonano trzech zrzutów wody przy użyciu samolotów. Sytuacja opanowana. Na miejscu 12 zastępów straży pożarnej - przekazała Aneta Gołębiowska, rzecznik KW PSP w Katowicach.

Na miejscu cały czas trwają działania. Strażacy pracują na miejscu. Komenda Wojewódzka apeluje do mieszkańców województwa o rozsądek i zaprzestanie podpalania traw. Jak podają, od początku roku, strażacy na terenie województwa śląskiego gasili 1 537 pożarów traw o łącznej powierzchni ponad 700 ha. W wyniku pożarów życie straciła już jedna osoba,a trzy osoby zostały ranne. Tylko w marcu doszło już do ponad 1300 pożarów traw.