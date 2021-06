Olbrycht: Powrót Tuska? Nie musi wracać, bo cały czas jest. Ale musi zdefiniować swoją nową rolę w polityce. Gość DZ i Radia Piekary

Powrót Tuska? Wiem, że takich prostych powrotów w polityce nie ma. Życie się toczy. Donald Tusk jest dziś gdzie indziej niż był, powyżej dzisiejszych partii centroprawicowych, dlatego myślę, że będzie pełnił rolę integratora - mówi Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.

Podobno Donald Tusk wraca. Do Polski. Na białym koniu.

Po pierwsze, nie wraca, bo cały czas jest. Mieszka w Polsce, pracuje co prawda w Brukseli, ale, zwłaszcza w ostatnim czasie, głównie przebywa w Polsce. W polskiej polityce jest obecny – jego komentarze i wypowiedzi są zawsze polityczne. Pytanie, czy wróci do aktywnego działania. „Jestem gotów zrobić wszystko, żeby PO nie przeszła do historii” – powiedział Tusk w wywiadzie w TVN24. Co to według pana znaczy?

Donald Tusk jest mistrzem w takich określeniach, które…

Nic nie znaczą?

Nie, to słowa, które mogą znaczyć wszystko. Pytanie jest, jak on sobie wyobraża swoją rolę. Musi ją z pewnością zdefiniować. W świecie politycznym Tusk cały czas jest – jako de facto przełożony PO i PSL, kierując Europejską Partią Ludową, czyli poziom wyżej.

Może z tego poziomu nie widać czegoś, co może być widoczne w Polsce: że PO już przeszła do historii?

Trudno dyskutować z pańskimi wrażeniami, natomiast partie polityczne sprawdzają się tak naprawdę przy wyborach. Do nich jeszcze jest trochę czasu i PO z pewnością będzie musiała popracować nad swoimi notowaniami. No właśnie: przecież gdyby dziś były wybory, Platforma zdobyłaby w Sejmie może jedną trzecią tego, co ma obecnie.

To prawda. Jest kwestia dogadania się m.in. z Szymonem Hołownią, z którym walczymy o podobny elektorat. Pytanie, w jaki sposób te partie się sprofilują, a będą w kierunku rozumianego po swojemu centrum. Sprecyzowanie tego pozwoli pokazać, co czeka nas przed wyborami. Dziś, żeby wygrać z PiS, trzeba będzie zbudować w Sejmie większe koalicje.

Gdy słyszę polityków PO, którzy myślą, że wróci Tusk i wygra z PiS, to jest to najlepsza diagnoza kiepskiej kondycji Platformy. Czy misją Tuska będzie tworzenie jakiegoś politycznego holdingu, który zjednoczy partie opozycyjne?

Szczerze: nie wiem. Wiem, że takich prostych powrotów w polityce nie ma. Życie się toczy. Donald Tusk jest dziś gdzie indziej niż był, powyżej dzisiejszych partii centroprawicowych, dlatego myślę, że będzie pełnił rolę integratora.

„Mentalnie, emocjonalnie jestem w stanie podjąć każdą decyzję, żeby pomóc przywrócić przyzwoitość w Polsce” – mówi Tusk. Wie pan, co mówi polityk, gdy naprawdę chce coś zrobić? Mówi, że to zrobi.

Ale to nie jest sytuacja, w której Tusk przyjeżdża i mówi: zakładam nową partię. On dobrze wie, że rynek polityczny w Polsce jest w trakcie przebudowy. Partie istnieją albo się tworzą. Trzeba w tej sytuacji poszukać najlepszego rozwiązania. Dla pana słowa Tuska nic nie znaczą, a dla mnie nie zamykają żadnej możliwości.