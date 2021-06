Olszewski: Jestem przeciwny nowej umowie koalicyjnej Porozumienia z PiS. Bez nas PiS nie ma większości w Sejmie. Gość DZ i Radia Piekary

Wniosek opozycji o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu? Nie głosowałbym za, ale pod warunkiem, że Terlecki wycofałby się ze swoich słów o białoruskiej opozycjonistce. Wicemarszałek odpowiada również przed Porozumieniem, bo dostał nasze poparcie - mówi Tomasz Olszewski, doradca wicepremiera Jarosława Gowina, szef Porozumienia w okręgu gliwickim, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.

Czy Porozumienie poprze wniosek opozycji o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu? Za – przypomnijmy – wysyłanie białoruskiej opozycjonistki do Moskwy.

Nie mam takiej wiedzy. Ale gdybym był posłem, nie poparłbym tego wniosku, ale pod warunkiem, że pan wicemarszałek wycofałby się ze swoich słów. Terlecki się nie wycofał. A Jarosław Gowin o jego wypowiedzi mówił tak: „ Niedopuszczalna, sprzeczna z interesem Polski, z polską racją stanu i z kierunkiem polityki zagranicznej”. To nad czym się tu zastanawiać?

Nad czym? Porozumienie od początku istnienia Zjednoczonej Prawicy jest tą jej częścią, która łagodzi – kwestie gospodarcze, obyczajowe oraz sprawy, które mają znaczenie dla Polski na arenie międzynarodowej. Jeszcze raz: Terlecki nie chce niczego łagodzić. A Gowin pytanie o odwołanie wicemarszałka kieruje do PiS. I zapowiada, że będzie pytał o stosunek Jarosława Kaczyńskiego do jego wypowiedzi. Co to ma znaczyć?

Miała odbyć się rozmowa między wicepremierem Gowinem i wicepremierem Kaczyńskim, podczas której mieli sobie tę kwestię wyjaśnić.

Ale co tu wyjaśniać? Jak Kaczyński powie, że Terlecki nie napisał nic złego, to Gowin uwierzy?

Nie, nie ma takiej możliwości. Ale wyjaśnić to trzeba, bo gdy Terlecki był wybierany na wicemarszałka, otrzymał również poparcie Porozumienia, więc również odpowiada przed naszymi ludźmi. Czy Jarosław Gowin, używając języka Zbigniewa Ziobry, jest „miękiszonem”?

Nie jest miękiszonem. Jest bardzo twardym politykiem. Ale znajduje się też w trudnej sytuacji, bo musi też ponosić odpowiedzialność za wypowiedzi ludzi, na których nie ma bezpośredniego przełożenia politycznego.

To inaczej: jakie to uczucie być zjadanym żywcem przez koalicjanta?

Nie jesteśmy zjadani żywcem. Mam świadomość, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo artykułów sugerujących rychłe wyrzucenie nas ze Zjednoczonej Prawicy. Ale proszę pamiętać, że Porozumienie nadal dysponuje 14 posłami i 2 senatorami.

Właśnie dlatego, co przyznają w mediach sami politycy PiS, w Zjednoczonej Prawicy toczy się gra na osłabianie Gowina i jego partii.

Może toczy się taka gra, ale koalicjanci mają świadomość, że bez Porozumienia nie ma większości w Sejmie. A wymiana Porozumienia na nowych partnerów będzie jeszcze trudniejsza, bo nowi partnerzy będą mieć nowe oczekiwania. Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia, że koalicja zostanie poszerzona. Zapewne o buntowników Bielana.

Zjednoczona Prawica składa się z trzech partii. Czyli Gowin nowej umowy koalicyjnej nie podpisze?

Na pewno ta sprawa będzie dyskutowana na zarządzie krajowym partii, ale jestem przeciwko podpisaniu takiej umowy. Czyli odejdziecie z koalicji?

Nie wiem. Może będziemy funkcjonować bez nowej umowy koalicyjnej, bo cały czas obowiązuje stara. A może wicepremier Gowin nie podpisze umowy jak nie podpisał Polskiego Ładu?

Wicepremier Polski Ład podpisał.

No właśnie. I teraz podobno wszyscy czujecie się w Porozumieniu oszukani.

To, co podpisywaliśmy składało się z kilkunastu założeń. A potem w przestrzeni medialnej pojawiło się kilka postulatów, które dalece odbiegają od naszych ideałów, bo bardzo uderzają w nasz elektorat, w klasę średnią, w przedsiębiorców. W najbliższych dniach będziemy przedstawiać propozycje łagodzące to, co zapisano w Polskim Ładzie. Jutro wicepremier Gowin ogłosi Nową Politykę Przemysłową, w której przedstawione zostaną najważniejsze wyzwania gospodarcze oraz instrumenty wsparcia.