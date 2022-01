Optyk z Sosnowca z kolejnymi zarzutami pedofilskimi. To on zabił 11-letniego Sebastiana

Optyk z Sosnowca z kolejnymi zarzutami. To on zabił 11-letniego Sebastiana

Tomasz M., który jest podejrzany o zabójstwo 11-letniego Sebastiana, do którego doszło w maju ubiegłego roku, usłyszał kolejne zarzuty. Do tej pory miał ich trzy, teraz ta liczba wzrosła do siedmiu!