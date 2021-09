Optyk z Sosnowca ma kolejne dziecko na sumieniu. Tomasz M. z Sosnowca przyznał się do porwania i zabicia 11-latka z Katowic

- To efekt żmudnej pracy. Funkcjonariusze dość dokładnie sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić czy nie popełnił on innych przestępstw. Udało się im pozyskać dowody, które dały podstawy do postawienia trzeciego zarzutu. Z uwagi na dobro śledztwa, mogę tylko powiedzieć, że chodzi o przestępstwo o charakterze pedofilskim. Miało ono miejsce przed zabójstwem 11-letniego Sebastiana i dotyczy innego małoletniego poniżej 15 roku życia. Ta sprawa nigdy nie została zgłoszona organom ścigania. Gdyby nie wytężona praca śledczych, byśmy się o tym nie dowiedzieli - informuje w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.