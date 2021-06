Orlen Memoriał Kusocińskiego: Dobek z najlepszym wynikiem na świecie. Fajdek wygrał z Nowickim ZDJĘCIA

- Temperatura była wysoka i emocje też były wielkie. Cieszę się z tego wyniku, ale staram się do tego podchodzić spokojnie. W sporcie trzeba sobie postawić cel i do niego dążyć. Robię swoje, a konkurencja tylko mnie dodatkowo motywuje - stwierdził Patryk Dobek.

Włodarczyk po kontuzji ciągle nie może odzyskać dawnego błysku. Na Stadionie Śląskim rzucała stabilnie, ale wynik 73,59 m był gorszy od koleżanki z kadry o ponad metr. Joanna Fiodorow była czwarta - 70,58, a walcząca z nią o wyjazd na igrzyska Katarzyna Furmanek siódma - 69,65.

- To jeszcze nie było to. Stać mnie na dłuższe rzuty na 75,5, a nawet 76 m, ale jeszcze nie mogę tego pokazać. Forma rośnie, do igrzysk jest jeszcze miesiąc, a ja nie mogę się już doczekać startu w Tokio - powiedziała Malwina Kopron.

Etiopka Gudaf Tsegay przyjechała do Polski z całą ekipą, by pobić rekord świata na 1500 m. Koleżanki z kadry wcieliły się w rolę zająców dyktując tempo zbliżone do rekordowego wyniku ich rodaczki Genzebe Dibaby, ale na ostatnim okrążeniu upał dał się Tsegay we znaki i osiągnęła czas o blisko 4 sek. gorszy od rekordu. Wynik 3:54.01 jest trzecim w tym roku na świecie.