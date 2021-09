Ostateczne zamknięcie sklepów Tesco już 31 października 2021. Część sklepów zmienia się w Netto, inne zamykane są na stałe Olga Krzyżyk

To już ostatnie chwile, gdy w Polsce są czynne sklepy sieci Tesco. Marka zniknie z polskiego rynka do 31 października 2021 roku. Wiele sklepów Tesco zmienia swój szyld na sklepy Netto. Inne są zamykane na stałe. Sieć Tesco została przejęta przez Salling Group A/S, czyli właściciela duńskiej sieci Netto.