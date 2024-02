Oszałamiające przebrania cosplay na Intel Extreme Masters 2024 w Katowicach! ZDJĘCIA

Intel Extreme Masters w katowickim Spodku

Intel Extreme Masters (IEM) to jedno z najważniejszych wydarzeń dla pasjonatów gamingu na całym świecie. W Katowicach, już po raz dwunasty, odbywa się to niezwykłe widowisko, które gromadzi fanów z całego globu. Od 9 do 11 lutego katowicki Spodek staje się epicentrum emocji i rywalizacji, gdzie uczestnicy mogą śledzić zmagania w Counter Strike 2 oraz StarCraft 2.