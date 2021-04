Oszuści w Jastrzębiu próbowali zdobyć pieniądze metodą na policjanta

- Jastrzębianka natychmiast udała się do banku, wybrała oszczędności i poszła we wskazane miejsce, gdzie czekał na nią oszust. Kobieta, gdy przybyła na miejsce i zobaczyła mężczyznę w maseczce, nabrała podejrzeń, że może to być oszust i nie przekazała pieniążków oczekującemu – relacjonuje asp. Halina Semik, rzecznik prasowy policji w Jastrzębiu-Zdroju.