Otwarte dyskoteki muszą się liczyć z 30 tys. zł mandatu. Szef GIS ostrzega i krytykuje otwieranie lokali mimo obostrzeń TK

Otwarte dyskoteki w dobie pandemii koronawirusa to narażanie ludzi i nieprzestrzeganie obowiązujących obostrzeń - tak ustosunkował się do decyzji lokali w Polsce p.o. szefa GIS Krzysztof Saczka. Brak respektowania zasad nie przyczynia się do ograniczania pandemii, w czasie której umierają ludzie. Szef GIS przypomina, że otwarte dyskoteki muszą liczyć się z mandatem nawet w wysokości 30 tys. złotych.