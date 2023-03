Ozustwo na zdalny pulpit w Zabrzu. Zainstalował aplikację AnyDesk i stracił 30 tys. złotych. Policja przypomina o ostrożności

Oszustwo na zdalny pulpit – ofiara straciła 30 tys. złotych

20 marca zabrzańscy policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny, który zainstalował popularną aplikację AnyDesk. Sama aplikacja jest w pełni legalnym narzędziem służącym do zdalnej obsługi komputera lub telefonu. Na co dzień jest wykorzystywana przez informatyków do zapewnienia na odległość wsparcia użytkownikowi. Niestety jest coraz częściej używana przez oszustów, którzy uzyskując dostęp do urządzenia ofiary, okradają ją z oszczędności. Tak było w przypadku 44-letniego mieszkańca Zabrza.